O Hotel Pestanas Caracas, propriedade de empresários portugueses, na Venezuela, foi esta tarde evacuado por Funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos).

Segundo a Agência Lusa, estão quatro carrinhas do SEBIN no local, restringindo o acesso ao hotel

Pensa-se que esta operação está relacionada com o atentado contra Nicolás Maduro que ocorreu no passado sábado, onde duas explosões fizeram com que o presidente venezuelano fosse forçado a abandonar uma cerimónia de celebração do 81.º Aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar). No atentado, ficaram feridos seis militares e já foram detidos seis suspeitos.

O hotel Pestana Caracas foi inaugurado em 2008 durante a visita do então primeiro-ministro José Sócrates.