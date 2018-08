Verão é sinónimo de...

Evitar cuidadosamente a praia.

Conte-nos quais foram as suas melhores férias.

Tenho 68 anos, e o meu filho mais velho 41. Há 23 anos, quando ele tinha 18, saímos de carro pela Europa e foi uma grande aventura. [risos]

E as piores?

Foram várias… Quando os meus filhos eram pequenos e tinha de ir para o Algarve…Toda a gente adorava estar na praia e eu contava as horas para ir para casa. Ia para a praia cheio de livros!

Praia de eleição?

Gosto muito de praia fora desta época. Com esta caloraça é que não… Não faço praia! Mas a minha praia de eleição é Vila Praia de Âncora, porque quando vou lá estou com o meu bom amigo o prof. Manuel Sobrinho Simões.

A que horas vai para a praia?

Não demasiado cedo, por volta das 10h30, 11h00.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Normalmente faço as férias na minha casa na Cabreira [no concelho de Almeida] e dou um pulo a algum sítio no estrangeiro. Para ser franco, exercício físico, faço mais quando não estou de férias do que quando estou… A não ser que inclua em exercício físico mastigar. Aí sim, nas férias porto-me mal!

Qual é a melhor bola-de-berlim?

Eu nem sequer gosto muito de bolas- -de-berlim, mas respondo-lhe sem problema nenhum: as da praia Emília Barbosa [Matosinhos].

De que marisco não prescinde nesta época?

Gosto muito mais de marisco que de bolas-de-berlim. Nesta época de verão prefiro uns carabineiros grelhados.

Férias são sinónimo de mais fotografias nas redes sociais ou de estar em modo offline durante dias?

É raríssimo publicar fotografias. Nas redes sociais, leio os jornais de manhã e à noite, porque tenho esse hábito, e ponho uma música na minha página do Facebook e desejo boa noite.

Qual o objeto que leva sempre na bagagem?

Livros. Nunca faltam.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Pegava no Fausto e ia para a Provença, em França. [risos]

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Não!

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

O livro, digo-lhe o que estou a ler agora, “A Boneca de Kokoschka”, do Afonso Cruz. Quanto ao filme, levava o “Cyrano de Bergerac” com o Gérard Depardieu [1990], e para o disco escolhia o “Wish You Were Here”, dos Pink Floyd.

O que não faz enquanto está de férias?

Eu sou um preguiçoso ocupado, por isso ainda vou trabalhando bastante, mas nas férias consigo cortar e não fazer literalmente nada. Embora seja do Benfica, gosto de estar a alagartar. [risos]

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Eu conheço Florença, mas não conheço a Toscana tão bem como gostaria. Por isso, gostava de voar para Florença e depois passar oito a dez dias a descobrir a Toscana.

Vai cometer excessos nestas férias? Por exemplo, embebedar-se loucamente?

Vou, vou! Vou seguramente cometer excessos gastronómicos, como eu gosto de lhes chamar. Eventualmente vou fazer umas noitadas à conversa com amigos e acabar por me deitar de madrugada. Presumo que isto não seja muito excitante, mas são estes os meus excessos. [risos]

