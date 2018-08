A GNR está a evacuar parte da aldeia de Fóia, na vila de Monchique devido ao incêndio que consome aquela zona desde sexta-feira. A informação foi avançada pela GNR de Monchique que confirmou também que todos os acessos à vila foram permanecem cortados.

No entanto ainda não é possível apurar se houve um reacendimento do incêndios ou se a decisão de evacuar a população se deve ao agravamento das condições meteorológicas. “Os terrenos do norte da vila estão muito quentes e tememos que a qualquer momento possam reacender”, disse Rui André, presidente da Câmara de Monchique.

O autarca confirmou aos jornalistas que há primeiras e segundas habitações destruídas, sem avançar um número, e que irá ser preciso apoio do Estado para a reconstrução do território.

Ainda esta tarde foi avançado que 95% do incêndio estaria controlado. No terreno estão 1162 operacionais, com 357 viaturas e 13 meios aéreos. Já foram consumidos entre 15.000 e 20.000 hectares de mata.