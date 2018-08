Indra Nooyi, a primeira mulher a liderar a Pepsi vai abandonar o cargo em outubro, mas mantém-se como chairman até 2019. Ramon Laguarta será o seu sucessor.

"Tive tempos maravilhosos no papel de CEO, mas chega a um ponto que dizes que é um acto responsável preparar uma transição ordeira e deixar alguém tomar a liderança", avançou Nooyi, de acordo com a Bloomberg. Isto, com a justificação que um CEO deve ter "pernas fortes" para aguentar a corrida, que, o caso de Nooyi, já foi longa. "Quero que outra pessoa com pernas fortes e uma visão aguçada para liderar esta empresa", revelou.

A sua saída acontece numa altura em que a unidade da Pepsi na América do Norte está a estagnar, dada a redução no consumo de refrigerantes. Durante os 12 anos na empresa, Nooyi teve a preocupação de acrescentar bebidas mais saudáveis e snacks a um portefólio que inclui, por exemplo, a marca Cheetos.

Ramon Laguarta já está na Pepsi há 22 anos, tendo ascendido à posição de presidente no ano passado.