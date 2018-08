O preço do petróleo deverá descer até ao final de 2018, para uma média de 72 dólares por barril Brent, depois de um arranque de ano em que o contexto geopolítico exerceu alguma pressão nos preços. Esta é uma das conclusões do estudo “Oil – Beyond Geopolitics” da Euler Hermes, acionista da COSEC, seguradora nos ramos do seguro de créditos e caução.

“O risco agravado pelas condições geopolíticas poderá diminuir assim que os fluxos de mercado se tornarem mais percetíveis, o que indica que o pico dos preços poderá começar a decrescer. Até ao final de 2018 o principal cenário apresenta uma média de 72 dólares por barril Brent, com base no crescimento sustentado da procura conduzido pela força económica global (1.6 mil barris por dia e 3,3% de crescimento do PIB global em 2018)”, diz o estudo.

O mesmo estudo indica que os atuais preços de mercado são conduzidos pela atual incerteza dos fluxos de mercado, o que se traduziu em perdas mais elevadas e em prémios de risco mais elevados. Um aumento ainda maior dos preços do petróleo, comparativamente com os valores atuais, obrigaria a uma confirmação de uma perda máxima de produção inerente a um prémio de risco sustentado. Uma incerteza prevalente poderá manter os prémios de risco elevados e manter os preços. “Vários fatores poderão neutralizar o aumento nos preços do petróleo, em especial o impacto negativo da procura e o aumento da produção. De acordo com este estudo, estes fatores deverão ter impacto apenas a partir de 2019. Nos EUA, a capacidade dos oleodutos de 2 mil barris por dia será comissionada no segundo semestre de 2019, o que permitirá uma segunda vaga de incentivo à produção de xisto betuminoso, em comparação com os atuais níveis. Para 2019, espera-se uma média anual de 69 USD por barril Brent”, salienta o documento.