A consultora imobiliária JLL transacionou um volume global de 1.500 milhões de euros em imóveis nos primeiros sete meses do ano. Este montante engloba a transação de edifícios de rendimento, terrenos e projetos para promoção imobiliária, assim como a venda de unidades residenciais.

No entanto, a consultora antecipa um forte crescimento da sua atividade na segunda metade do ano, tendo em carteira um volume de transações que, a concretizarem-se, poderão igualar o número dos primeiros sete meses.

De janeiro a julho 2018, cerca de 400 milhões de euros do montante negociado pela JLL distribuem-se entre ativos para promoção imobiliária e imobiliário residencial, enquanto os restantes 1.100 milhões de euros dizem respeito à transação de imobiliário comercial. Aliás, este último montante equivale a 58% do total estimado de 1.900 milhões de euros transacionados em Portugal neste período, comprovando o elevado dinamismo da consultora e o seu papel para o impulso da atividade do mercado.

Entre os negócios assessorados pela JLL nestes primeiros sete meses de 2018 destacam-se a venda do Portefólio Rio Tejo; um portefólio de hipermercados /supermercados Continente; bem como os edifícios de escritórios Torre Zen e Expofinanças, ambos no Parque das Nações; assim como o British Hospital, no segmento alternativo. Já no Porto foi protagonista da transação do Quarteirão Bonjardim bem como das duas grandes transações de hotéis de 5 estrelas, o InterContinental Palácio das Cardosas e o Monumental Palace Hotel, ambos localizados na avenida dos Aliados. O Augusta Lisbon, referente ao projeto de desenvolvimento imobiliário previsto para o quarteirão do BPI na Baixa de Lisboa, foi outro grande negócio de referência assessorado pela JLL. No segmento residencial, os empreendimentos Mulberry Hill e Casal Ribeiro, que estão a ser comercializados pela consultora, estão entre os que geraram maior volume de vendas.

Para Pedro Lancastre, diretor geral da JLL, “estamos perante uma primeira metade de ano incrível no setor imobiliário português, não só devido ao elevado fluxo de operações como também porque assistimos a algumas das maiores transações de sempre no mercado. E mais, isto acontece quer em ativos de rendimento, como também em ativos destinados à promoção imobiliária, além do ritmo robusto verificado na venda de casas. Esta conjuntura tem obviamente beneficiado a nossa atividade, mas os excelentes resultados que agora obtemos são também fruto da nossa estratégia de crescimento e do posicionamento como um prestador de serviços imobiliários 360º, que nos tem gerado grande reconhecimento pelo mercado. Assim, temos não só conquistado cada vez mais negócio nas áreas transacionais, como estamos envolvidos em transações que estão a fazer história no mercado, quer pela sua dimensão quer pelos padrões de valor que estabelecem”.