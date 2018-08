Várias viaturas ficaram danificadas esta sgeunda-feira devido à queda de uma árvore na rua Grão Vasco.

Ao que avança o site Noticias ao Minuto, não há registo de qualquer ferido.

O alerta foi dado às 10h25 e a polícia já está no local a coordenar as operações e regular o trânsito, cortado no sentido Estrada de Benfica - Parque Silva Porto.