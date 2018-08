Neste ano de 2018 já morreram, em Portugal, cerca de 71 mil pessoas. Comparativamente com 2016 e 2017, anos também recordes no número de mortes, este valor é três vezes superior ao registado em igual período.

Nos últimos anos, Portugal viu os seus números relacionados com a mortalidade a aumentar de forma gradual e constante. Há dez anos, por exemplo, 104 mil pessoas morreram no espaço de um ano.

Os números indicam que desde o ano de 2008 morrem mais pessoas do que aquelas que nascem. O ano passado foi o pior ano em termos demográficos: houve mais 24 mil óbitos do que nascimentos.

No passado mês de junho, o Instituto Nacional de Estatística (INE) previu que Portugal chegará a 2080 com 7,7 milhões residentes no país. Em 2033, segundo as mesmas previsões, o número será já inferior a 10 milhões.

No que diz respeito aos jovens e aos idosos, as tendências serão bastante distintas: se, por um lado, o número de jovens vai diminuir de 1,4 milhões para 900 mil, por outro, o número de idosos vai aumentar de 2,2 milhões para 2,8 milhões.