Fez este sábado, dia 5 de agosto, 56 anos que a atriz de cinema Marilyn Monroe morreu. A vida deste ícone do cinema norte-americano sempre gerou muita curiosidade e vão sendo descobertos vários documentos sobre a vida de Monroe. Desta vez, foi revelado que a atriz terá feito um aborto. O bebé erafruto do relacionamento que teve com Robert F.Kennedy, irmão de John F. Kennedy.

De acordo com as informações divulgadas pelo site Radar Online, tratava-se de um relacionamento secreto. De acordo com o site, estas informações foram recolhidas pelo governo dos EUA.

Furioso com a situação, Robert, que era na altura um homem casado, terá convencido Marilyn a interromper a gravidez. A atriz terá, então, feito o aborto,meses antes de se ter suicidado.

Marilyn morreu a 5 de agosto de 1962, de overdose. A atriz já tinha sido acusada de ter tido um caso com John F. Kennedy, irmão mais velho de Robert F.Kennedy.