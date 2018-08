Hamza bin Laden, um dos filhos de Osama bin Laden, casou com a filha de Mohammed Atta, considerado um dos líderes dos ataques terroristas de 11 de setembro.

Era, além disso, o piloto do primeiro avião que atingiu o World Trade Center.

De acordo com o The Guardian, a informação foi confirmada pelos irmãos do antigo líder da Al Qaeda, sem que se saiba, no entanto, o paradeiro de Hamza.