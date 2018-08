"Espaço: a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Prosseguindo em sua missão de explorar novos mundos, procurar novas formas de vida e novas civilizações, para audaciosamente ir aonde ninguém alguma vez esteve.” E isto era a voz de Patrick Stewart, a cada início de um novo episódio de “Star Trek: A Geração Seguinte”. Série de 178 episódios ao longo de sete temporadas, vencedora de 19 Emmy e um Peabody Award, encerrada em 1994 com “All Good Things”, e o adeus do ator que interpretou o capitão Jean-Luc Picard. Indivíduo da espécie humana, nascido a 13 de julho de 2305, em La Barre, França. Fã de Shakespeare, mesmo todos esses anos depois, de cavalgadas e de chá – Earl Grey, de preferência – e desaparecido desde então. Que é como quem diz desde há mais de 20 anos. Mas que regressará agora, e Patrick Stewart com ele, para a nova série do franchise, pela CBS.

Rumores do regresso ouviam-se há meses. E pode não haver ainda título, número de episódios ou data de estreia, mas o regresso, esse é certo. Confirmou-o o próprio ator, quando no fim de semana apareceu de surpresa na última convenção de “Star Trek”. Sobre a nova série do franchise sabe-se, por ora, que não retomará a história no ponto em que ficou no final de “Star Trek: A Geração Seguinte”, passada 100 anos depois dos acontecimentos da série original, da década de 1960, mas que não andará longe disso, descrita, segundo a revista “Hollywood Reporter”, como “uma exploração do capítulo seguinte da vida de Picard”.

A equipa criativa da série que regressa a Picard e que terá Stewart como produtor executivo será liderada por Alex Kurtzman, argumentista e produtor dos filmes “Star Trek” (2009) e “Além da Escuridão – Star Trek” (2013) e contará ainda com James Duf, Akiva Goldsman, Michael Chabon e Kirsten Beyer.

“É com uma alegria esmagadora que tenho o privilégio de dar as boas vindas a Sir Patrick Stewart de volta ao ‘Star Trek’. Por mais de 20 anos, os fãs aguardaram o regresso de Jean-Luc Picard e esse dia finalmente chegou”, anunciou Kurtzman em Las Vegas. “Estamos ansiosos por abrir novos caminhos, surpreender as pessoas e honrar as novas e as velhas gerações”, acrescentou, para então aparecer Patrick Stewart. “Terei sempre muito orgulho em ter feito parte de ‘Star Trek: A Geração Seguinte’, mas senti realmente que a minha história com o ‘Star Trek’ tinha chegado ao seu fim”, começou por dizer o ator que tem em Picard um dos seus mais icónicos personagens, a par de Professor X, de “X-Men”.

Uma nova vida para Jean-Luc. “É por isso uma surpresa inesperada mas agradável dar por mim excitado e entusiasmado com este regresso a Jean-Luc Picard para explorar novas dimensões [do personagem]. Ir à procura de uma nova vida para ele quando achava que a vida tinha acabado. Ao longo destes últimos anos, ouvi com humildade muitas histórias sobre como o ‘Next Generation’ deu conforto a tanta gente que o viu em períodos difíceis da vida ou como o exemplo do Jean-Luc inspirou tantos que seguiram o seu exemplo”, recordou o ator perante os fãs em Las Vegas. “É pela mesma razão que me sinto pronto para regressar a ele – para procurar e experienciar a luz de conforto e reformadora que poderá brilhar nestes tempos tantas vezes sombrios. Estou ansioso por começar a trabalhar com a nossa brilhante equipa criativa neste esforço de trazer, uma vez mais, uma história de vida fresca, inesperada e pertinente.”