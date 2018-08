À sétima edição, o Sporting ficou sem o Troféu Cinco Violinos pela primeira vez. Os leões acabaram derrotados pelo Empoli no desempate por grandes penalidades (4-5), depois do 1-1 registado no fim dos 90 minutos, e viram assim o troféu viajar para longe pela primeira vez.

Com um onze já mais próximo do habitual da época passada - apenas com Viviano, Jefferson e Nani como reforços, além de Ristovski e Misic -, os leões foram melhores que os italianos, de regresso esta temporada à Serie A, mas sem grandes efeitos práticos. Acabariam por chegar à vantagem aos 51 minutos, com um grande golo do médio croata, num remate em arco à entrada da área.

Aos 68', e numa altura em que José Peseiro já tinha colocado em campo Bruno Gaspar, Wendel, Matheus Pereira e Raphinha, La Gumina escapou a Jefferson e Mathieu e, recebendo um passe de calcanhar de Traoré, bateu Viviano. E o mesmo La Gumina podia ter virado o resultado logo a seguir, mas Mathieu conseguiu evitar o golo em cima da linha. De cabeça, Battaglia ainda provocou calafrios a Provedel, com o guardião do Empoli a desviar para o poste, mas o resultado não viria a sofrer mais alterações.

Nas grandes penalidades, o Empoli até entrou pior, com Krunic a atirar por cima da baliza sportinguista, mas Matheus Pereira falhou na terceira tentativa para os leões. A primeira série terminou empatada (4-4) e Jefferson acabaria por falhar logo a abrir a série a eliminar, com Rasmunssen a concretizar o seu penálti e a garantir que o troféu irá para Itália.

Este foi o último teste do Sporting antes do início oficial da época, no próximo dia 12, em Moreira de Cónegos, já para o campeonato nacional.