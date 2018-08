Para evitar mais desmaios devido ao calor nos alfas pendulares, a CP decidiu limitar hoje o número de passageiros por cada trajeto. Em causa está o facto de o ar condicionado destes comboios não estar preparado para responder a temperaturas acima dos 42 ºC.

Com a suspensão da venda de bilhetes nas bilheteiras – só pôde viajar quem tinha comprado online – , segundo avançado pelo Público, a CP pretendeu assim diminuir o número de passageiros a bordo, de modo a que a carga térmica fosse também reduzida.

À TSF, o coordenador da Comissão de Trabalhadores da CP, José Reizinho, explica que o problema já é conhecido: “Quando as temperaturas no exterior são extremamente altas não há refrigeração suficiente para que as pessoas tenham uma viagem confortável. A partir de uma determinada temperatura o ar quente do exterior passa a entrar para dentro das carruagens e bloqueia o sistema de refrigeração. Houve atrasos nos comboios por causa desta situação. Não foi só [hoje] foi também [ontem].”

Tanto na linha do Norte como na do Sul há diversas localidades onde as temperaturas altas não deram tréguas e os comboios não conseguiram fazer frente – quem viajou este fim de semana fala em em temperaturas no interior das carruagens de cerca de 30 ºC, sem que haja sequer a possibilidade de abrir as janelas. Várias pessoas não aguentaram e acabaram por desmaiar.

Fontes da empresa têm defendido que não se trata de uma avaria mas de uma incapacidade do ar condicionado para responder a temperaturas tão elevadas, sobretudo com carruagens cheias.



Novos horários

Desde este domingo que estão em vigor os novos horários da CP. Na Linha de Cascais os comboios passarão a circular na hora de ponta de 15 em 15 minutos, em vez de 12 em 12 – mantendo-se os mesmos horários no resto do dia. Na Linha de Sintra também haverá ajustamentos, passando os comboios a circular em hora de ponta de 15 em 15 minutos.

Na Linha do Norte, além do fim do primeiro Alfa Pendular da manhã entre Lisboa e Porto, serão feitos outros ajustamentos devido a intervenções na linha. A linha do Oeste passará a ter novas ligações.

Estas mudanças postas em marcha pela CP e que assentam numa nova lógica de ligações vão permitir redução de comboios.