O sismo de 6,9 na escala de Richter que ontem atingiu a ilha de Lombok matou pelo menos 37 pessoas. O abalo sísmico foi sentido na ilha vizinha de Bali, importante estância turísitica asiática, onde, no entanto, só se registaram estragos materiais, não havendo informação de qualquer vítima mortal.

Este é o segundo sismo a atingir a província de West Nusa Tenggara no espaço de uma semana, depois de a 29 de julho um sismo de 6,4 de magnitude ter matado mais de uma dezena de pessoas e ter deixado centenas de pessoas encurraladas na encosta de um vulcão.

O Sistema de Alerta Prévio de Tsunami da Indonésia chegou a dar o aviso de tsunami, que mais tarde seria levantado.

O abalo sísmico provocou ondas de pânico em Bali, onde os turistas e a população correram para a rua. Imagens partilhadas pelas redes sociais, mostram que o aeroporto internacional de Bali sofreu estragos.

O arquipélago indonésio faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma área de atividade sísmica e vulcânica intensa onde acontecem a maioria dos sismos do mundo. A área estende-se da Indonésia e do Japão à Califórnia através do Pacífico.