Bruno de Carvalho retirou-se da corrida à presidência do Sporting. Após ver confirmada a suspensão da condição de sócio dos leões durante um ano - o que o impede de se candidatar às eleições do próximo dia 8 de setembro -, o ex-presidente deixou de ser o cabeça de lista da candidatura "Leais ao Sporting".

O seu substituto será Erik Kurgy, sócio do clube leonino desde 1984 (número 13352) e que já era integrante do projeto, como candidato a vice-presidente do Conselho Diretivo com responsabilidade pela área financeira. Atual administrador do Grupo VIP Hotels, o empresário foi também vice-presidente dos Leões de Porto Salvo e presidente do Grupo Desportivo Ismaili de Lisboa.

A candidatura frisa, ainda assim, que Erik Kurgy irá "continuar a trabalhar" com Bruno de Carvalho. No comunicado emitido via Facebook é justificada a recomposição da lista - e a nova recolha de assinaturas - precisamente com o facto de Bruno de Carvalho, Trindade Barros e Alexandre Godinho poderem "não ver a sua condição de sócios reposta" antes desta quarta-feira, data limite para apresentação de candidaturas.