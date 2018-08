André Silva apontou o golo com que o AC Milan derrotou o Barcelona (1-0), num encontro disputado na madrugada de domingo nos Estados Unidos, referente ao torneio de pré-temporada International Champions Cup.

O internacional português, que entrou aos 62 minutos no conjunto orientado por Gennaro Gattuso (ainda sem Higuaín e Caldara, os reforços provenientes da Juventus que estão em Itália), marcou já nos descontos, num dos últimos lances da partida, concluindo uma jogada de insistência de Kessiê.

No Barcelona – que dominou a maior parte do encontro, apesar de ter jogado com uma equipa recheada de segundas linhas, ao contrário dos rossoneri –, Nélson Semedo atuou os 90 minutos. André Gomes, recorde-se, está lesionado.

AC Milan

Donnarumma; Calabria (Abate 62') Romagnoli, Musacchio (Zapata 78') e Rodríguez (Antonelli 62'); Çalhanoglou, Kessiê e Locatelli (Mauri 62'); Borini (Halilovic 62'), Cutrone (André Silva 62') e Suso (Bonaventura 78')

Barcelona

Cillessen (Ter Stegen INT); Nélson Semedo, Marlon (Mingueza 75'), Lenglet e Miranda; Rafinha (Ruiz 75'), Sergi Roberto e Arthur; Paco Alcácer (Riqui Puig 46'), Munir e Malcom