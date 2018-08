O presidente da Câmara de Odemira revelou este domingo que o incêndio na serra de Monchique, no Algarve, já atingiu manchas florestais do concelho vizinho, o que levou à evacuação de uma aldeia por precaução.

O fogo "tem andado no limite entre o Algarve e o Alentejo" e queimou "cerca de 30 hectares" na Freguesia de S. Teotónio, em Odemira, explicou José Alberto Guerreiro à agência Lusa.

No sábado à noite, a aldeia de Moitinhas, que tem cerca de 20 moradores, foi evacuada por precaução. Os aldeões passaram a noite no centro sociocultural de Saboia.

"Hoje de manhã, o fogo estava a cerca e dois quilómetros da aldeia de Moitinhas", disse o autarca, explicando que se trata de uma "zona com bastante eucaliptal, mas pouco habitada e com melhores acessos" do que na zona de Monchique.

Recorde-se que o incêndio da serra de Monchique deflagrou na sexta-feira e hoje, pelas 13h00, continuava a ser combatido por 791 bombeiros.