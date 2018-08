Mergulhar num glaciar



Uma equipa de nadadores do gelo foi a banhos no interior de um glaciar perto de Hintertux, a cerca de 480 quilómetros de Viena, na Áustria. O presidente da Associação Austríaca de Natação no Gelo, Josef Koeberl, convidou os colegas para a prática desta modalidade dentro do “palácio de gelo”, onde a temperatura da água atinge os -0,2 graus.

Hintertux é o nome turístico dado aos glaciares do monte Gefrorene-Wand-Kees – também chamado de Tuxer Ferner – e aos Riepenkees, nas proximidades, no topo do Tuxertal, um vale no estado austríaco do Tirol.

Na região é possível praticar esqui durante todo o ano: a posição geográfica do glaciar Hintertux permite que haja boas condições meteorológicas, o que possibilita que as pistas sejam mantidas abertas. Além das instalações para a prática de desportos de inverno, como esqui ou alpinismo, Hintertux oferece ainda uma visão panorâmica dos Alpes.

Ozzy Osbourne em piscina de gelo

A cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, está a atravessar uma onda de calor incomum. Quem se sentiu desconfortável com as altas temperaturas foi Ozzy Osbourne que, para se refrescar, decidiu comprar 1500 quilos de gelo. Contudo, ao que parece, a tática não resultou.

No programa de televisão “The Talk”, Sharon Osbourne, mulher de Ozzy, contou que a água da piscina que têm em casa estava muito quente e que o antigo vocalista da banda britânica Black Sabbath teve a ideia de encomendar gelo. “Eu não aguento isto, preciso que a água esteja fria”, referiu Ozzy Osbourne.

O músico pagou três mil libras (cerca de 3369 euros) e recebeu em casa cerca de 1500 quilos de gelo, que ordenou que fossem colocados dentro da piscina. Mas a ideia não funcionou. “Não serviu de nada. A temperatura da água só baixou três graus”, referiu Sharon. Depois deste episódio, o casal decidiu comprar um sistema de refrigeração para a piscina.

O lugar mais frio do universo

A Estação Espacial Internacional (ISS) tornou-se o lugar mais frio do cosmos ao produzir nuvens de átomos a temperaturas à volta dos 273,15 graus Celsius negativos, conhecidos como condensados de Bose-Einstein.

A produção deste tipo de átomos deve-se ao Cold Atom Laboratory (CAL), instalado na ISS em maio do ano passado. O CAL é um instrumento compacto que usa lasers para gerar um ambiente 10 mil milhões de vezes mais frio do que o vácuo do espaço, tornando os átomos quase imóveis. O instrumento usa ímanes para segurar os átomos de forma que os cientistas possam observar os seus movimentos e como interagem uns com os outros.

Esta instalação da NASA é a primeira do género no espaço e permitirá aos cientistas fazer medições de precisão da gravidade, investigar problemas de longa data na física quântica (o estudo do universo em escalas muito pequenas) e explorar a natureza ondulatória da matéria.

Ajudar os animais a lidar com o calor

As vagas de calor como a que Portugal está a atravessar obrigam a uma atenção redobrada aos animais, dado o risco de desidratação e de insolação.

Água à temperatura ambiente é o ideal para neutralizar a temperatura corporal – seja para animais ou para humanos –, mas uma bebida gelada é o que sabe melhor nestes dias mais quentes. Mas será que devemos dar gelo aos animais? Em declarações ao jornal “Metro”, o veterinário Georgie Hearne esclareceu que a água, seja em estado líquido ou sólido, é aconselhada aos animais de estimação. Por isso, pode dar cubos de gelo para que o seu cão ou gato vá lambendo ou colocá-los dentro da tigela da água. Garanta apenas, avisa o veterinário, que os cubos não são demasiado grandes, para que não demorem demasiado tempo a descongelar e causem queimaduras ao animal.

Segundo o especialista, pode ainda enrolar garrafas de água congeladas em toalhas e colocá-las na cama do seu animal de estimação.

Cobertores para macacos

A mais fria semana de inverno levou o jardim zoológico de São Paulo a distribuir cobertores para que os oito chimpanzés possam aquecer-se dos 7,2º de temperatura mínima. Mesmo assim, Jabaquara, onde está o zoo, nem foi a zona onde o termómetro desceu mais baixo. Houve outras áreas onde a mínima foi ainda mais baixa: Capela do Socorro atingiu quatro graus, e Parelheiros cinco. O Centro de Gerenciamento de Emergência anunciou que a temperatura média da semana foi de 9,6º e na quarta-feira foi mesmo o dia mais frio do ano, com a temperatura máxima a não ir além dos 14,2º. Mas o frio não está para durar e no fim de semana já estarão uns mais cálidos 21º (sábado) e 22º (domingo). No sul do Brasil, tradicionalmente mais frio, as temperaturas andaram esta semana perto dos zero graus – em General Carneiro, no estado do Paraná, no extremo sul do país, desceram até -0,1º.

Perth enregelada

Agosto chegou com uma onda de frio glacial em Perth, no sudoeste da Austrália, que fez baixar a sensação térmica para quase quatro graus negativos. Uma frente fria atingiu a província da Austrália Ocidental, provocando chuvas torrenciais, tempestades e mesmo neve (nas zonas de Goosebury Park e Rottnest, a sul de Perth). Em Jandakot, também no sul da cidade, as temperaturas desceram quatro graus em pouco mais de meia hora. O termómetro atinge em média os 19 graus Celsius em Perth durante o mês de agosto. Esta é a mais recente frente fria a atingir a região oeste da Austrália nas últimas semanas e, na quarta-feira, o instituto meteorológico anunciou um alerta de mau tempo para a maior parte do sudoeste do estado, com a possibilidade de ventos de mais de 100 km/h. Está previsto que nos primeiros quatro dias de agosto caia em Perth metade da chuva que normalmente cai em todo o mês de agosto na capital do estado.

Gelado de pickles

Em Nova Iorque, a OddFellows juntou-se com a Murray’s Cheese para fazer um gelado de sabor a queijo suíço; na Davey’s Ice Cream há outro de queijo feta com requeijão de goiaba e crumble de tarte, bem como um de brie, espiral de alho assado no forno e pedaços de rabanada. Apesar do muito queijo, parece que o sabor em voga este ano pelas gelatarias dos EUA são os pickles, que parecem encontrar muito entusiastas que arriscam experimentar e acabam a contar a sua experiência gratificante nas redes sociais. No Maine, a gelataria Rococo Handcrafted vende uma versão de abacate com pimenta-de-caiena, mas tem outro de azeite e caramelo com água de rosas e um de queijo (neste caso de cabra, com uísque e figos). Em New Jersey, a Cow’s Brow Creamery tem um sabor de tarte de tomate. Já agora, saiba que ontem se comemorou o dia nacional do gelado-sanduíche nos Estados Unidos, cuja história remonta a 1900, em Nova Iorque.

Uma sopa fria para refrescar

Sopa no verão? Sim. Apesar de ser tradicionalmente um prato que combina com as estações mais frias do ano, a sopa também encaixa perfeitamente nos dias quentes. As sopas frias são uma ótima opção para quem quer um refeição leve, saudável e refrescante.

Mas não pense que para obter uma sopa fria basta esperar que a sopa mais comum arrefeça, pois nem todas as sopas devem ser servidas frias. Estas são especialmente adequadas para o verão exatamente por serem delicadas e frescas. Além disso, são de fácil digestão, um fator importante para quem quer aproveitar bem a praia ou a piscina.

O i sugere-lhe uma receita que combina sabores da Europa oriental e do Médio Oriente. Precisa de beterraba assada, iogurte natural, sal, cominho em pó, alho, raspa e sumo de limão e azeite. Triture os ingredientes, misture tudo e sirva a sopa gelada.