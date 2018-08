Turim continua ao rubro com a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus.

De acordo com o jornal Tuttosport, o clube encomendou, há um ano, cerca de 55 mil camisolas. A Vecchia Signora contava que este stock – superior ao de 2017/18 (41 mil) – desse para a nova temporada… Mas não foi bem assim.

O jornal avança que, em apenas três semanas, as camisolas esgotaram, quer na loja oficial, quer online. Isto dá uma média de duas camisolas vendidas por minuto.

Este fenómeno, diz o desportivo, rendeu entre 55 a 65 milhões de euros – as camisolas custam entre 90 e 140 euros. No entanto, o acordo com a Adidas diz que apenas uma percentagem entre 10 e 12% reverte a favor da Juventus.