A casa de Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto que recebeu o Nobel da Paz em 1986, foi vandaliza no sábado passado.

De acordo com o jornal britânico Guardian, uma das frases escritas no imóvel de Wiesel, na Roménia, dizia que o Nobel da Paz estava “no inferno com Hitler”.

A casa situa-se na cidade de Sighetu Marmației e é considerada um monumento histórico. Recorde-se que o governo romeno comprometeu-se a combater o antissemitismo no país.

Elie Wiesel recebeu o Nobel da Paz em 1986 por ser uma voz ativa para lembrar o Holocausto e criticar o genocídio em Ruanda e a violência na Jugoslávia. Nascem em setembro de 1928 na atul Roménia, mas era cidadão norte-americano desde 1963. Morreu nos EUA, em julho de 2016, aos 87 anos.