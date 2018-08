O ator Kirk Acevedo, conhecido por integrar o filme ‘Planeta dos Macacos: A Revolta (2014)’ e a série ‘Arrow’, revelou no Twitter que foi vítima de discriminação numa loja de roupa.

“A vendedora olhou-me de cima a baixo e perguntou-me se iria comprar alguma coisa. E, quando eu disse: ‘A sério que me perguntou isso?’, ela começou a trancar a porta”, contou o ator.

Hey @Coach

I went 2 your store in Vancouver on Burrard waiting for it to open. The salesperson looked me up and down and asked me, “if I was going to buy anything?”

AND when I said, did you really just asked me that?!

She preceded to lock the door on me! #WTF#Horrible pic.twitter.com/WYX2YgI95e — kirk acevedo (@kirkacevedo) July 31, 2018

“Um minuto depois, uma mulher caucasiana bateu à porta para ver se eles estavam abertos e [a vendedora] abriu-lhe as portas”, acrescentou.

Almost forgot most important part of the altercation @Coach

Once she locked the door on me

1 minute later a Caucasian woman who’s also in that pic

Knocks on the door 2 see if their open,AND she opens the doors for her,Wtf?!

The irony? Was the shirt I was wearing#JackieRobinson42 pic.twitter.com/7G5LQV8uod — kirk acevedo (@kirkacevedo) August 1, 2018

“Acho que ela julgou-me pelo que eu estava a usar e pensou que não poderia comprar nada na loja”, concluiu o ator, que revelou entretanto que a loja em causa entrou em contacto e pediu desculpa pela falha de comunicação. “Falhas de comunicação não podem justificar atos de discriminação”, escreveu.