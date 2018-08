Mais de sete milhões de pessoas que se encontravam esta manhã em Évora, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda e Bragança receberam mensagens preventivas da Autoridade Nacional de Proteção Civil sobre os riscos de incêndios.

"Nas primeiras duas horas, entre as 8h00 e as 10h00, foram enviadas com sucesso 66% das mensagens", pode ler-se no comunicado da ANPC. "Importa esclarecer que se o telefone estiver desligado ou sem cobertura de rede a mensagem não é entregue, pelo que não é considerada nos valores percentuais anteriormente referidos". Ao meio dia, o sucesso de entrega das mensagens atingiu os 90,3%.

"Recebe o SMS quem, nesse momento, se encontrar nos distritos abrangidos ou nas suas proximidades", explicou Jorge Dias, da Divisão de Comunicação e Sensibilização da ANPC, à agência Lusa, acrescentando que é um "aviso preventivo, para as pessoas estarem mais atentas e terem cuidados redobrados".