As dez etapas da 80.ª Volta a Portugal estão aí e a Altice Portugal é, mais uma vez, parceiro tecnológico. Para que os interessados neste mega evento desportivo possam assistir ao desempenho dos ciclitas, a Altice "montou uma mega operação de conetividade", com 23 locais com meios da empresa.

Além do tradicional patrocínio, a Altice Portugal patrocina ainda a Etapa da Vida, que decorrerá a 4 de agosto. O percurso da caravana passa por Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Lousã Góis, Arganil e Tábua, terminando em Oliveira do Hospital.

Em comunicado de imprensa enviado às redações, a empresa anunciou ter investido nos "últimos 12 meses, mais de 20 milhões de euros nas localidades mais devastadas" e doado "até agora 500 peças de mobiliário de escritório aos quatro concelhos mais afetados e mais de 5 mil árvores à região de Pedrógão Grande".

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, “este é um apoio que se reveste de um simbolismo ainda maior para a nossa empresa, já que terá um momento de homenagem às populações atingidas pelos incêndios do ano passado".

"A Altice Portugal reconstruiu ainda toda a rede fixa e móvel ardida, tendo procedido à substituição e expansão de redes de nova geração em territórios de baixa densidade que há décadas não têm investimento de qualquer outro grupo privado, como é disso exemplo a infraestruturação da Região de Pedrógão Grande e do Maciço Central da Serra da Estrela que liga 6 concelhos e mais de meia centena de freguesias", pode ler-se no comunicado.