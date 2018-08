Cerca de 130 militares vão ajudar no combate ao incêndio em Monchique, no distrito de Faro. As forças armadas portuguesas mobilizaram ainda, este sábado, 10 viaturas ligeiras e 18 viaturas como apoio.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a que a Agência Lusa teve acesso, foram mobilizados, na manhã deste sábado, 111 militares do Exército e 19 da Marinha.

Este apoio no combate ao incêndio em Monchique surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANCP).

Em missão pelo país estavam já 304 militares, 244 do Exército e 60 da Marinha, como apoio à ANPC.