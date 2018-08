O sistema informático dos hospitais CUF foi alvo de um ataque informático que está a impedir a utilização dos computadores do grupo.

De acordo com o Diário de Notícias, o virús tem o nome de SamSam ransomware e bloqueia o acesso a toda a informação que está no sistema. Assim, torna-se difícil ou até mesmo impossível verificar os registos dos doentes.

O grupo José de Mello Saúde, detentor dos hospitais, já emitiu um direito de resposta: "Ao final do dia de ontem surgiram dificuldades no acesso ao sistema informático da rede CUF, motivadas pelo aparecimento de um vírus, prontamente detetado e controlado. Desde o primeiro momento estamos em estreita articulação com todas as autoridades competentes, nomeadamente com o Centro Nacional de Cibersegurança, estando igualmente a trabalhar proximamente com todos os nossos parceiros na resolução desta situação. Todos os dados do sistema estão salvaguardados, não tendo havido qualquer quebra de segurança dos mesmos.A atividade nas unidades de saúde da rede CUF decorre com normalidade à excepção das consultas programadas para hoje que, por prudência, foram desmarcadas, tendo todos os doentes sido informados desta situação e de que serão contactados para remarcação, assim que todas as funcionalidades do sistema estejam restabelecidas, o que se prevê que aconteça muito brevemente".