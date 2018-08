Donald Trump e Lebron James voltaram a trocar acusações. O líder norte-americano utilizou o Twitter para deixar algumas farpas ao atleta.

"Lebron James foi entrevistado pelo homem mais estúpido da televisão (apresentador da CNN), Don Lemon. Ele conseguiu fazer Lebron parecer inteligente, o que não é fácil ", lê-se na publicação de Donald Trump.

A publicação de Trump vem na sequência da entrevista de Lebron James à CNN, em que o atleta acusou o Presidente norte-americano de utilizar o desporto para dividir os americanos de acordo com o seu tom de pele.

"É algo que não consigo entender, porque sei que é por causa do desporto que estive com alguém branco pela primeira vez", disse Lebron James, acrescentando ainda que, se fosse convidado a sentar-se à frente de Donald Trump, nunca o faria.

"Eu nunca me sentaria à frente dele. Vou sentar-me à frente de Barack Obama em vez disso”.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!