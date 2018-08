Esta sexta-feira o calor voltou a fazer-se sentir em grande intensidade e voltaram a bater-se novos recordes de temperatura máxima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, foi a localidade mais quente do país com 45,9 ºC e logo de seguida está Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, onde os termómetros chegaram aos 45,5 ºC.

Esta sexta-feira os recordes de temperatura máxima foram batidos num terço do país. Segundo o IPMA, foi na região Sul que houve uma maior subida de calor.

O IPMA alerta ainda para a continuação do calor e para a possibilidade de subida dos valores das temperaturas máximas.