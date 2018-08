Nunca em Portugal se tinha visto tanta gente em redor de um campo de futebol. Sessenta mil pessoas vitoriavam Salazar que, pouco dado a essas coisas de desporto e muito menos de futebol, saiu ao intervalo, à la française, com o resultado ainda em zero a zero.

Falo da Taça Império.

Isto é, de certa forma, a primeira Supertaça.

Duarte Pacheco, o antigo ministro das Obras Públicas, ideólogo do Estádio Nacional, o homem que pensara atirar com os três grandes clubes de Lisboa para fora da cidade, obrigando-os a construir os seus campos de jogos em Monsanto, não esteve presente. Tinha morrido no ano anterior, quando o seu Buick se despistara numa curva chamada Cova do Lagarto.

“O Século” rejubilava na sua primeira página: “A inauguração do Estádio Nacional foi um espetáculo esmagador de emoção!” E continuava por aí fora, num estilo grandiloquente que tanto agradava ao regime: “60.000 pessoas delirantes de entusiasmo patriótico aclamaram em apaixonada grita os Chefes de Estado e do Governo e cantaram em coro o Hino Nacional.”

António Lopes Ribeiro estava lá, filmando tudo com a sua atenção pormenorizada.

Antes do jogo, desfiles e fanfarra.

Em disputa estava a grandiosa Taça Império. Frente a frente, o campeão nacional, o Sporting, e o vencedor da Taça de Portugal, o Benfica.

Até ao intervalo não houve golos. Azevedo, o célebre Azevedo, estava seguro como nunca. Espírito Santo e Julinho, Teixeira – o Gasogéneo – e Rogério, dito Pipi, nada podiam contra a simplicidade científica do futebol de Octávio Barrosa e Manuel Marques.

Depois, António de Oliveira Salazar saiu do Estádio Nacional e o jogo libertou-se. Parecia de propósito. Talvez a figura cinzenta do presidente do conselho provocasse uma certa molemolência. Adolfo Mourão fugiu à defesa encarnada e oferece o primeiro golo ao pletórico Peyroteo.

Estão decorridos 16 minutos do segundo tempo. O Benfica responde em avalanche. É Espírito Santo quem empata, pouco depois da meia hora. Até ao fim dos 90 minutos, os espetadores assistem, inquietos, aos golpes e contragolpes dos dois opositores.

Prolongamento Mas há que recorrer ao prolongamento. E mal dois minutos estão decorridos quando Barrosa lança Peyroteo em direção à baliza de Martins. Nada a fazer. O Sporting ganha vantagem e não mais a perderá. Eliseu, lesionado, encosta-se à esquerda, a fazer figura de corpo presente, como era regra da época.

Convencidos da sua incapacidade, os jogadores do Benfica condenam-no ao abandono. Erro fatal. É sozinho que recebe uma bola vinda da sua defesa e é sozinho que caminha com ela para a baliza encarnada e para o 3-1.

Estamos apenas com seis minutos deste prolongamento de loucos. Quatro minutos depois, Júlio, a quem os adeptos tratam carinhosamente por Julinho, reduz para 2-3.

É a vez de o enorme Azevedo fazer valer a sua imensa categoria. A Taça Império está segura nas suas mãos. E é Adolfo Mourão quem, no último minuto do prolongamento, ainda remata à barra de Martins, como que a sublinhar a justiça de tão grande vitória.

Tanto tempo passou entretanto.

A Supertaça Cândido de Oliveira, como foi denominada, surgiu em 1979-1980, retomando a ideia da Taça Império, que seria disputada apenas por uma vez.

Seguindo, mais uma vez, o exemplo vindo do estrangeiro, estabeleceu-se que a Supertaça seria disputada no início de cada época, sendo como que o pontapé de saída dos jogos oficiais.

As duas primeiras edições foram consideradas “edições oficiosas”. A primeira, em 1979-1980, jogar-se-ia no Estádio das Antas, entre FC Porto e Boavista, e teria o Boavista como vencedor. A segunda já teve Sporting e Benfica como opositores, jogando-se a duas mãos, regra que se manteria até à época de 2001-2002. Daí para cá voltou a decidir-se apenas num encontro, em campo neutro.

O espírito da Supertaça cedo se viu abastardado pela ganância que move os nossos dirigentes associativos.

Em primeiro lugar, foi diversas vezes disputada por simples finalistas da Taça de Portugal, equipas que nada tinham ganho na época anterior, simplesmente porque o vencedor do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal tinham sido o mesmo.

Mais tarde, perante a vontade de provocar mais jogos entre clubes grandes, de olho nas respetivas receitas, estabeleceu-se uma regra de desempates contínuos que fizeram lembrar as disputas do início do séc. xx. Em 1984-1985, por exemplo, Benfica e FC Porto precisaram de se defrontar por quatro vezes antes de ser declarado um vencedor.

Reflexo natural do seu domínio no futebol português nos últimos 30 anos, o FC Porto é indiscutivelmente o maior conquistador da Supertaça Cândido de Oliveira – 20 vitórias. O Sporting venceu a prova por oito vezes; o Benfica tem apenas sete vitórias; Boavista (3 vitórias) e V. Guimarães (1) fecham a lista dos vencedores da Supertaça.

Amanhã, um jogo inédito: FC Porto-Desportivo das Aves.