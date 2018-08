A Câmara Municipal de Pedrógão Grande informou, através de um comunicado, que criou equipas de vigilância e intervenção rápida para combater este período duro de verão. O objetivo passa por ressalvar a zona que não foi queimada no ano passado, durante o período de incêndios que fez mais de 60 vítimas mortais.

Uma das equipas estará no Miradouro da Senhora da Confiança e as outras restantes serão móveis.

As esquipas móveis estão equipadas por veículos ligeiros de combate a incêndios com tração às quatro rodas e com um ‘Kit’ de primeira intervenção.

A iniciaiva tem ainda a ajuda da Associação de Produtores Florestais do concelho de Pedrógão Grande.