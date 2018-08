O impacto teve um alcance tão forte que houve quem lhe começasse a chamar o ‘Efeito Ronaldo’.

Uma das áreas onde rapidamente se notou foi nas muitas oportunidades de negócio que começaram a surgir, com a entrada em mercados onde o futebol italiano não costumava ter grande expressão. Em julho, o jornal “Tuttosport” garantia mesmo que a IMG, responsável por gerir os direitos de transmissão da “Serie A para todo o Mundo”, não tinha mãos a medir para o crescente número de solicitações. Vários países que nos últimos anos não tinham interesse em transmitir os jogos do campeonato italiano recuaram nesta posição.

Este efeito de que tanto se falou também se notou, por exemplo, nas camisolas. Em menos de uma semana foram vendidas mais de 600 mil camisolas com o nome e o número do jogador português. No fundo, este feito equivale a 70 milhões de euros. Feitas as contas, ficou logo pago mais de metade do passe do jogador, que custou mais de 100 milhões de euros. Mas os efeitos da chegada de Ronaldo a Itália não ficam por aqui. O preço do bilhete de época subiu dos 400 para os 600 euros e a consultora KPMG estima que a chegada do craque português deve permitir um acrescento entre 100 e 130 milhões de euros nas receitas da equipa a partir de 2019/20.

A verdade é que os bilhetes para o Parma-Juventus esgotaram logo. Um bilhete vendido no site oficial por 25 euros já está a ser revendido por 178 nos sites de revenda. Os mais caros, que oficialmente custam 150, já chegam quase aos 500 euros.