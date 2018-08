Lula da Silva, além de ter recebido a bênção do mais alto membro da Igreja Católica, mesmo no dia antes da oficialização da sua candidatura do Partido dos Trabalhadores às eleições, Lula da Silva recebeu a visita do artista Chico Buarque e Martinho da Vila na cadeia.

A mensagem do Papa, mostrava apoio ao ex-presidente do Brasil: A Luiz Inácio Lula da Silva, com a minha bênção, pedindo-lhe para orar por mim. Francisco.", uma mensagem que foi escrita num exemplar do livro do político brasileiro, ‘A Verdade Vencerá’.

Mensagem do Papa Francisco ao presidente Lula, enviada pelo ex-chanceler Celso Amorim após encontro com o pontífice no Vaticano.



Chico Buarque e Martinho da Vila visitaram Lula da Silva na prisão de Curitiba, e além disso deixaram uma mensagem nas redes sociais de apoio ao político: "Ele disse que enquanto não provar a sua inocência não troca a liberdade pela dignidade", disse Martinho da Vila. "Não é só a liberdade do Lula, é a liberdade de imprensa que está sendo desrespeitada", acrescentou Chico Buarque.