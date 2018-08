Posto 5 - praia da Falésia

Na praia da Falésia, mais propriamente na Rocha Baixinha, estendida até aos Tomates, a manhã é de silêncio. As famílias (as poucas que restam do antigamente) ocupam os colmos espraiados pelo areal e a vista até ao mar encontra-se desafogada, apenas interrompida pelas toalhas de meia dúzia de jovens, sobretudo miúdas, que não saíram na noite anterior.

É assim até cerca das 14 horas, altura em que começa a chegar a avalanche. Aparecem em grupos grandes, com as caras esquálidas marcadas pelas noitadas. Diria que entre os 16 anos e os 23. Vão-se instalando com a parafernália habitual. Colunas de som em altos berros, vozes estridentes e mil e uma histórias para contar das aventuras de mais uma saída para beber uns copos.

Sem darmos conta, temos a praia preenchida até à beira-mar. Restam pequenos carreiros por onde passa pouco mais que uma formiga a caminho do tão ansiado mergulho. “Catarina, ontem, o António e os amigos andaram à porrada com os de Montemor”, ouve-se entre algumas asneiras próprias da idade. Nada de chocante, à parte um ou outro engraçadinho que gosta de se exibir. Palavras como “mano”, “bro”, “cena”, “ya” pululam em cada frase e pouco depois aparecem as meninas das discotecas com as pulseiras mágicas que dão acesso a nova voltinha no “parque”. Começam as combinações e é interessante ver, dentro dos próprios grupos, as retóricas para tentar convencer a ir ao Lick em vez do Bliss. As opções são tomadas em função dos possíveis amores de verão e nunca por causa da música ou da qualidade do serviço. Há ainda espaço para dramas e choros de desilusão. Ali, ao contrário do inverno, o sucesso é medido pelo teste do biquíni ou do corpo musculado, mais importante até que as questões sociais. Por isso são apelidados de “amores de verão”, mais instantâneos, físicos e carnais. São as feromonas, dizem...

Mas, por ali, nem sempre foi assim. O areal dos Tomates na Falésia, que se estende até ao posto 5 da Rocha Baixinha, já foi sítio privilegiado e escolha habitual de famílias conhecidas. Tempos frequentados pelos Deslandes, os Patrocínios, os Moura Guedes, os Saraiva e Sousa, os França e os Costas. Alguns ainda por lá permanecem, mas a maioria foi para outras paragens. Sinal dos tempos e da qualidade que surgiu noutras paragens, como a Costa Vicentina e outras zonas do Algarve. A vida é mesmo assim, umas famílias desintegram-se para dar lugar a outras novas. No início de julho era habitual ver por lá jogadores de futebol, muito por influência de Figo e Helen que, quando começava a época, davam lugar às famílias.

O espaço mítico da praia era uma barraca de uma tal D. Manuela, acompanhada do marido desdentado que nunca largava a caixa. Naquele espaço anterior às inspeções da ASAE comiam-se amêijoas, cataplanas e polvo. Para sobremesa, fatias douradas. Gelados da Olá com preços a dobrar anunciados por etiquetas por cima da publicidade. Os pratos eram muitas vezes lavados em alguidares à vista. Uma aldrabice pegada (dizem) que culminava em contas astronómicas que a mesma apresentava no fim do verão a quem se arriscava a deixar conta aberta. Depois, com a abertura da discoteca Klub, o staff e RP’s começaram a frequentar a praia, o que levou a que começasse a ser o sítio de eleição dos mais jovens, até para se aproximarem de quem podia pô-los dentro das tão badaladas festas. A partir daí, nunca mais parou, e é hoje o sítio onde os clubes mais apostam, seja com as “brigadas da pulseira” em terra, seja nos aviões que sobrevoam a praia. Sinal dos tempos e das diferentes idiossincrasias.