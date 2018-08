Com conta, peso e medida, a ingestão de cerveja traz vários benefícios para a saúde. Há diversos estudos científicos que comprovam este facto e os efeitos positivos que esta bebida tem na saúde.

O jornal britânico ‘The Teegraph’, fez uma lista de vários factos que comprovam que a cerveja é benéfica para a saúde.

1 – Um estudo da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, verificou que homens e mulheres que bebiam cerveja com moderação – uma a duas cervejas por dia para os homens e meia a uma cerveja por dia para as mulheres – registavam menor declínio no HDL, o ‘bom colesterol’. Assim, ficam mais protegidos contra doenças cardiovasculares.

2 – Outro estudo realizado na Finlândia, associa o consumo de cerveja com a redução do risco de desenvolvimento de cálculos renais. A explicação está no facto de os componentes da cerveja ajudarem a diluir a urina e aumentar o seu fluxo, reduzindo assim o risco de formar pedras.

3 – A cerveja pode proteger contra ataques cardíacos. Uma equipa de investigadores na Universidade de Scranton, nos EUA, revela que a cerveja pode reduzir a aterosclerose para metade, e desta forma os problemas cardíacos decorrentes dessa doença.