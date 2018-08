De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) foram oitos locais de Portugal que esta quinta-feira bateram recordes de temperatura máxima.

Fonte do IPMA, em declarações à Agência Lusa, revelou que os máximos históricos registaram-se nas estações de Castelo Branco, com 42,2 ºC, Odemira, 41,9º C, Nelas, 41,3 ºC, Anadia, 43,8 ºC, Coruche, 44,9 ºC, Setúbal, 42,6 ºC, Alvalade, 43,8 ºC e Zambujeira do Mar, com 41,1 ºC.

O registo foi feito por volta das 17h00, podendo, por isso, a informação sofrer alterações.

O IPMA relembra ainda que, até segunda-feira, a temperatura vai continuar a rondar os 40ºC e que até sábado será o período de calor mais crítico.