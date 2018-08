A informação está a ser avançada pelo Record.

De acordo com a publicação, o ex-presidente dos leões deverá ser suspenso por um período de um ano, assim como os restantes membros do antigo Concelho Diretivo, mas apenas aqueles que não se demitiram, como é o caso de Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Roque, Luís Gestas e Alexandre Godinho.

No entanto, tanto Bruno de Carvalho como Carlos Vieira deverão ser impedidos de apresentar as suas candidaturas à presidência do Sporting.

O Record escreve ainda que a conclusão dos processos está mesmo a terminar e as notificações deverão ser entregues ainda durante esta noite ou a manhã de sexta-feira.

A decisão é da Comissão de Fiscalização do Sporting, que vai prestar esclarecimentos nas próximas horas sobre o assunto.