Dois rappers franceses, Booba e Kaaris, causaram o pânico no aeroporto de Orly, em França, quando irromperam numa luta que levou à detenção de mais 11 pessoas, para além dos dois artistas.

Várias pessoas envolveram-se após a rixa ter começado. As autoridades conseguiram controlar , no entanto, as pessoas que esperavam para entrar no voo entraram em pânico e vários voos tiveram de ser atrasados.

"Um pequeno número de voos foi adiado por 15 a 30 minutos no momento da luta e o lobby foi fechado temporariamente", afirma o porta-voz dos Aeroportos de Paris à G1, acrescentando ainda que "os embarques no local foram temporariamente adiados para outras áreas, mas as chegadas aconteceram normalmente".

Booba e Kaaris eram bons amigos e tê, várias colaborações juntos. Contudo uma disputa entre um outro rapper francês, Rohff, e Booba levaram com que aos dois amigos se separassem - Booba acusa Kaaris de não o ter apoiado. Desde aí, os dois tornaram-se rivais.