Diogo Dalot, Rui Pedro, João Queirós, João Filipe, Rúben Vinagre e Francisco Trincão: São estes os seis nomeados para a conquista do prémio Golden Boy.

O ‘Tuttosport’ modificou a lista, tendo-a reduzido de 100 para 80 nomeados. Além disso, retirou o português Pedro Pereira e acrescentou João Queirós, João Filipe, Rúben Vinagre e Francisco Trincão.

O favorito à conquista do prémio é mesmo o francês Kylian Mbappé. O jovem de 19 anos é um titular indiscutível no Paris Saint-Germain e sagrou-se campeão do mundo no mês passado.