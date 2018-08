O Besiktas quer contar (muito) com o portista Vincent Aboubakar. O clube turco está, por isso, a contar com o português Pepe para receber o avançado camaronês.

Segundo a imprensa local, os turcos veem com bons olhos uma ida de Pepe para o Futebol Clube do Porto para receberem Aboubakar. O negócio pode passar por dois regressos: o de Pepe ao Dragão e o de Aboubakar ao Vodafone Park.

O jornal turco 'Sabah' não revela as condicionante do negócio, mas Fikret Orman, presidente do Besiktas, fará todos os possíveis para contar com o avançado.