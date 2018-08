“Face à declaração de Estado de Alerta Especial de nível vermelho para os distritos de Faro e Beja, pela primeira vez a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) acionou hoje, 2 de agosto, o sistema de aviso preventivo por SMS com o objetivo de informar os cidadãos daqueles distritos para a situação de risco elevado de incêndios rurais.”, pode ler-se no comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a mesma nota, o SMS foi hoje enviado pelas 08h00.

A Proteção Civil revela ainda, no mesmo comunicado, que foi “detetado um lapso no número telefónico constante do SMS”, mas que rapidamente se resolveu o problema, “tendo as operadoras móveis remetido novo SMS com o número retificado”.

Recorde-se que, o número indicado na SMS enviada, por erro, é o contacto geral da Glassdrive, uma empresa de substituição e reparação de vidros nos automóveis. Segundo o mesmo jornal, a operadora desta empresa confirmou que já tinha recebido várias chamadas de pessoas a pedirem esclarecimentos sobre a mensagem em causa.

O número correto para pedir esclarecimentos é o 800 246 246.