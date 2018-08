Os preservativos são feitos para serem utilizados apenas uma vez. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, deixou um alerta e explica que fazer isto se torno nuuma moda para o povo norte-americano: lavar preservativos usados e reutilizá-los.

"Estamos a escrever este aviso porque as pessoas fazem isto: não lavem nem reúsem #preservativos. Use um novo para cada ato #sexual", pode ler-se na publicação.

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl