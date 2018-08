A Eleven Sports, empresa que conseguiu ficar com os direitos de transmissão da ‘Champions’ [Liga dos Campeões] para Portugal, nas próximas três temporadas, entrou em força no mercado português. Além destes direitos, a operadora internacional conseguiu ficar também com os direitos da Liga espanhola para Portugal. Até aqui, os direitos destas duas importantes competições estavam nas mãos da Sport TV que acabou por ser destronada na corrida para as próximas temporadas. No entanto, se a aposta de alguns era na descida de preço deste canal que até aqui tinha quase um monopólio nos canais desportivos por subscrição, está perdida.

“A Sport TV continua a estar muito tranquila com a sua oferta, nós temos 55 mil horas de programação ao longo do ano, penso que a Eleven, daquilo que temos lido, anuncia que vai ter perto de 3 mil horas”, explica Nuno Ferreira Pires, presidente executivo do canal, acrescentando que a “concorrência saudável” será sempre uma coisa boa em qualquer negócio. Apesar de não esconder que a Champions “é um produto importante”, considera que “os valores, em especial para um país como Portugal começam a ser muito pesados para os broadcasters [televisões]”. O foco do canal é agora a Liga Europa, uma grande aposta da Sport TV esta temporada. “No nosso entender, os minutos de visionamento de uma Liga Europa na próxima época desportiva tem um valor incomensurável maior à Champions para os portugueses”, explica.

Já sobre a possibilidade de uma descida de preços, que muitos queriam ver tornar-se realidade, Nuno Ferreira Pires afastou, não deixando margem para dúvidas. “Não tenho qualquer dúvida de que qualquer português que faça as contas, olhando para as 55 mil horas de programação, as modalidades que nós damos, os 2 mil jogos que damos e tudo aquilo que é o nosso conteúdo no próximo ano, estará tão ou mais tranquilo como os nossos clientes já estavam com o valor que nós cobramos na Sport TV”, concluiu.

Quanto custa ‘ver a bola’ A Eleven Sports veio revolucionar o mercado. Contas feitas, acompanhar os vários jogos deste desporto-rei nos canais premium passa a custar cerca de 44 euros por mês, ou seja, mais de 520 euros por ano. Até porque é preciso ter em conta que a empresa que veio ‘roubar’ os direitos da Champions à Sport TV adquiriu ainda as ligas espanhola, francesa, alemã, belga, escocesa, o canal oficial do Arsenal e a UEFA Youth League e vai lançar na Nowo dois canais em transmissão contínua. O novo canal terá ainda a possibilidade de transmitir quatro jogos ao mesmo tempo. No caso de ter contrato com outra operadora, o acesso aos canais será feito via streaming, mas o preço vai acabar por se manter. Ou seja, terá de pagar 9,99 por mês.

A isto soma-se o facto de ser necessário pagar 9,90 euros por mês para assinar à BTV, caso queria assistir aos jogos do Benfica em casa para o campeonato. Para concluir estas contas é preciso não esquecer que o acesso aos conteúdos da Liga Portuguesa, Taça de Portugal e Taça da Liga, bem como as ligas inglesa, italiana e ainda a Liga Europa depende da subscrição da Sport TV, cuja mensalidade começa nos 23,99 euros.

TVI vai transmitir 10 jogos A TVI vai transmitir pelo menos 10 jogos da Liga dos Campeões. Apesar de não revelar qual o valor do investimento que foi feito para conseguir ganhar esta corrida, a estação de Queluz de Baixo diz que não entrou “em nenhuma loucura como outros operadores”.

De qualquer forma, ganha especial importância o facto de a Nowo e a Eleven Sports terem conseguido fechar o acordo com a TVI para a transmissão de um jogo por jornada de uma equipa portuguesa e da final da Liga dos Campeões em sinal aberto.

De acordo com Jorge Rodrigues, chief marketing officer da Nowo, as negociações envolveram a RTP e a SIC, mas foi a TVI que conseguiu garantir este “passo muito importante que garante que o país possa assistir a estes jogos em sinal aberto”.

Recorde-se que, ainda que não sejam conhecidos os valores e todos os pormenores do acordo entre a Nowo e a Eleven, sabe-se que prevê que o lançamento de um canal específico para a transmissão dos jogos a 15 deste mês. Será de acesso pago. A próxima fase de todo o este processo será então levar a bom porto as negociações com as restantes operadoras de forma a assegurar a transmissão deste canal em todas as plataformas. No entender de Jorge Rodrigues, há agora uma “corrida contra o tempo”, ainda que todos estejam confiantes de que vai ser possível chegar a um consenso com a Meo, a Nos e Vodafone Portugal.

Recorde-se que, em 2014, a RTP teve de garantir um investimento de 15 milhões de euros para a Liga dos Campeões por três anos.

A entrada da Eleven Sports em Portugal veio mudar as regras de transmissão. A Sport TV perdeu a Champions e ainda a Liga espanhola. No entanto, o canal assegura que baixar os preços não é um cenário que esteja em cima da mesa