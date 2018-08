O autismo da Sport TV

Sou consumidor de desporto e, por isso, assinante da Sport TV há já largos anos. Quando me fiz “sócio” tinha direito a ver todos os jogos do campeonato português, das outras ligas europeias, além das competições da UEFA, vulgo Liga dos Campeões ou Liga Europa. Com o aparecimento do canal do Benfica, a Sport TV perdeu os direitos dos jogos do clube encarnado sempre que este joga em casa. Durante um determinado período, a televisão do Benfica também transmitiu outros campeonatos europeus que tinha “roubado” ao canal desportivo. Nessa altura, a Sport TV decidiu criar mais canais, usando esse argumento para não baixar a mensalidade à volta dos 24 euros, mas o pacote com mais qualidade fica próximo dos 30 euros.

No corrente ano, a Sport TV perdeu os direitos da Liga dos Campeões, das ligas espanhola, francesa, belga e alemã, embora esta só se apague do canal na época de 2019-2020. Para grande espanto, o canal desportivo já anunciou que não vai alterar os preços praticados, apesar de ter perdido algumas das joias da coroa, como a Liga dos Campeões e o campeonato de Espanha. A empresa que ficou com os direitos dessas competições e das outras ligas que a Sport TV perdeu anunciou que o preço da assinatura será de 9,99, o mesmo que o canal do Benfica cobra para quem quiser ver os jogos do clube na Luz.

Tenho apreço pelo trabalho da Sport TV, nomeadamente as excelentes reportagens que fazem, mas continuarem a achar que nada mudou apesar de terem perdido a Liga dos Campeões parece-me um pouco insólito, no mínimo. Claro que todos os subscritores do canal terão a possibilidade de prescindirem da assinatura se não concordarem com esta desconsideração, mas parece-me que a Sport TV está a fazer de autista. O que estão a fazer seria o mesmo que um restaurante que servia um menu de lagosta, carabineiros e sapateiras ficar só com as últimas e continuar a cobrar o mesmo valor do menu completo. A indigestão nunca é boa nesses casos.