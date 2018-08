Onze distritos estão a partir de hoje sob aviso vermelho devido a um anticiclone que traz uma massa de ar quente do norte de África.

O alerta irá durar até domingo, abrangendo todo o período em que as temperaturas máximas andarão na ordem dos 40 ºC, com exceção da costa algarvia, que só deverá chegar aos 35 ºC.

Os distritos abrangidos por este alerta são Lisboa, Setúbal, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga. Os restantes estarão sob alerta laranja.

De acordo com as previsões do Instituto Português e da Atmosfera (IPMA), algumas localidades chegarão quase aos 50 ºC – zonas dos distritos de Évora e Beja, por exemplo, vão chegar aos 47 ºC.

As temperaturas mínimas também vão atingir valores muito elevados durante est período crítico: grande parte do território rondará os 25 ºC, aproximando-se dos 30 ºC no interior Centro e Sul.

Segundo o IPMA, citado pela agência Lusa, esta onda de calor deve-se à passagem de um anticiclone que transporta uma massa de ar quente vinda do norte de África – a presença de poeiras em suspensão provenientes desta área geográfica irá explicar o tom amarelado que deverá surgir a partir de hoje no céu. Este fenómeno será visível no sul do país.

O IPMA explica ainda que o vento de sueste fará com que a costa algarvia seja a zona mais ‘poupada’.