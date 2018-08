As dificuldades em combater o incêndio que deflagrou na tarde da passada quarta-feira num armazém em Camarate, na zona da Grande Lisboa, levou a um reforço dos meios de combate.

De acordo com a informação disponível no site da Proteção Civil, às 08h00 desta quinta-feira estavam no local 71 operacionais, apoiados por 23 meios.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) disse à agência Lusa que a necessidade de remover entulho e de aumentar a quantidade de água disponível esteve na origem da decisão de aumentar o número de bombeiros no terreno.

Recorde-se que as chamas deflagraram num armazém que guarda vários tipos de materiais, como aglomerados de madeira, papel e lixo. O alerta foi dado ontem pelas 17h59.

Dois bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros no durante o combate às chamas. A mesma fonte revelou que num caso se tratou de um pé torcido e no outro uma hipoglicémia.