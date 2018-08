Esta quarta-feira, José Maria Ricciardi apresentou a sua candidatura oficial à presidência do Sporting, no Centro Cultural de Belém.

Aos que ali se encontravam, Ricciardi anunciou que José Eduardo será o "homem-forte" do futebol dos verdes e brancos na sua lista.

"Vou contar com José Eduardo, que é um homem com experiência incrível no futebol e irá organizar todas as camadas do Sporting. Com Miguel Frasquilho para presidente da Mesa de Assembleia Geral do Sporting. Luís Borges Rodrigues é uma grande sportinguista e vai liderar o conselho fiscal, que vai ter grandes responsabilidades devido aos problemas que passamos.", disse.

"É com muita honra que apresentamos aqui hoje a candidatura, mas ainda não vamos apresentar o programa. A razão principal que tomamos esta decisão foi após analisarmos as outras candidaturas acharmos, com todo o respeito pelas pessoas que apresentarem, nenhuma delas deu nos garantias que fosse capaz de liderar e gerir uma realidade empresarial com milhares de adeptos. Após termos analisado esta realidade concluímos que tínhamos de avançar como estamos a fazer isso hoje. Vamos ter uma comissão de honra de sportinguistas e não de notáveis. Notáveis para nós são os jogadores e os treinadores. Esses é que são os notáveis do Sporting. A primeira pessoa que aceitou liderar foi Diogo Lacerda Machado. Depois esta candidatura é para agregar, porque devido aos últimos acontecimentos ficou muito dividida e perdeu muita da sua capacidade. A primeira notícia é que temos a honra de Zeferino Boal ir integrar a nossa candidatura e nós a dele. Ele terá um cargo no conselho diretivo e é a prova que queremos que o Sporting passe a ser agregado», afirmou o candidato.

O sportinguista falou ainda sobre os atuais problemas no Sporting, nomeadamente a condição financeira do clube.

"A situação financeira e económica do Sporting não está nem para aventureiros ou para amadores. A forma ligeira como muitos candidatos estão a encarar esta situação faz com que seja preciso uma candidatura com experiência. É uma situação difícil que tem de ser bem gerida para que o Sporting seja sustentável para estar na primeira divisão do futebol europeu e que seja um rival que lute todos anos pelo título e não apenas em teoria. Não estou preocupado com o oito de setembro e se perdemos aceitamos com toda a humildade, porque são os sócios que decidem. O que não vejo nas outras candidaturas é o nove de setembro. Um dos lemas da nossa candidatura será o nove de setembro, com todo o respeito pelo dia oito. Muita gente quer ser o presidente do Sporting sem estar a pensar no nove de setembro. É uma candidatura com respeito pelos adversários e vai tentar transportar o Sporting como um clube digno, educado, de gente educada e que respeite os outros. Que tenta ganhar com fair play e dentro das quatro linhas.", alertou.

Sobre a relação com a imprensa portuguesa, José Maria Ricciardi afirmou que quer melhorias e que fará os possíveis para que tal aconteça.

Por fim, o banqueiro relembrou ainda aos sportinguistas quais os seus propósitos para o clube. "Vimos para servir o Sporting e não para nos servir do Sporting. Nós não precisamos do Sporting para as nossas vidas e portantos vimos para servir o Sporting num momento difícil e repor no lugar que merece. Connosco o Sporting vai deixar de ser “eu” e vai passar a ser “nós”. Acabou o “eu” e tenho a certeza que caso os sócios acreditem teremos todas as condições para servir o Sporting a atingir os objetivos pretendidos."