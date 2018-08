São Salvador está em festa. A capital de El Salvador saiu à rua para celebrar as festas em honra de do padroeiro da cidade.



Durante as paradas, a multidão mascara-se e desfila pelas ruas para celebrar o "Divino Salvador do Mundo", como explica a AFP.



Percorra a fotogaleria e veja algumas das máscaras mais espetaculares desta parada, que decorreu esta quarta-feira. As festas decorrem até à próxima segunda-feira.