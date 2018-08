Camilla Kemp viveu, esta quarta-feira, um dia inédito na carreira, ao sagrar-se campeã nacional de surf pela primeira vez. A surfista de Cascais, de 22 anos, garantiu a conquista do título de forma antecipada, depois de ter vencido a Miss Activo Cup, quinta de seis etapas pontuáveis para a atribuição do título nacional feminino e única exclusivamente dedicada ao surf feminino, que se desenrolou ao longo do dia de hoje na Costa Nova, Ílhavo.

Após ter vencido a etapa inaugural da Liga MEO Surf, na Ericeira, e de ter juntado a esses resultados um 5.º lugar no Porto e dois 2.ºs lugares na Figueira da Foz e em Sintra, Camilla alcançou na Costa Nova a segunda vitória do ano, carimbando o título nacional feminino de forma antecipada. “Estou super feliz por ter vencido”, começou por dizer Camilla Kemp, após a cerimónia de entrega de prémios. “E depois receber a notícia de que fui campeã nacional foi incrível. Sempre sonhei com isto, mas nunca tinha conseguido atingir - ficava muitas vezes em segundo…”, lembrou.

Foi em condições bem exigentes, com ondas na casa dos 2 metros, que as melhores surfistas nacionais competiram nesta Miss Activo Cup, prova organizada pela Associação de Surf de Aveiro, que cumpre este ano 30 anos de existência. às tops nacionais juntou-se Inês Santos, que venceu os trials na véspera. Camilla foi mais forte que a concorrência, somando 6,75 pontos na final. “É a primeira vez que venço aqui. Sempre gostei de vir cá e surfar ondas desafiantes. Esta é uma etapa especial, pois é dedicada exclusivamente ao surf feminino. É uma ótima iniciativa”, frisou Camilla Kemp.

Nem Yolanda Hopkins, que terminou a etapa no 2.º lugar, nem Carol Henrique, que foi 3.ª classificada, e que se apresentavam como principais rivais na luta pelo título, conseguiram adiar a decisão do título para a última etapa da Liga MEO Surf, que se irá realizar de 4 a 6 de Outubro, em Cascais. Destaque ainda para a jovem de Cascais Gabriela Dinis, que alcançou o 4.º posto, depois de nas meias-finais deixar pelo caminho Mafalda Lopes.

Dessa forma, Camilla, que aproveitou ainda a ausência de Teresa Bonvalot nesta etapa, deu logo início aos festejos do título e de uma vitória a dobrar em Ílhavo. Camilla Kemp sucede assim a Carol Henrique, que havia vencido o título nacional em 2016 e 2017.

As melhores surfistas nacionais, lideradas pela nova campeã nacional, voltarão a competir na Liga MEO Surf 2018, entre os dias 4 e 6 de Outubro no Bom Petisco Cascais Pro. Nota ainda para o facto de ser nesta etapa de Cascais que se irá decidir o título nacional masculino, havendo vários surfistas na corrida, liderados pelo campeão nacional em título Vasco Ribeiro.