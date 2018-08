O Chefe de Estado vetou o diploma que dava preferência aos inquilinos na compra do imóvel. A lei foi usada pelo Bloco de Esquerda como 'bandeira'.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu duas clarificações ao Parlamento:a necessidade da preferência poder ser invocada "não apenas pelos inquilinos para defenderem o seu direito à habitação, mas também por inquilinos com atividades de outra natureza, nomeadamente empresarial. Além disso, o Presidente alerta para "a falta de indicação de critérios de avaliação para o exercício do direito de preferência, que existia em versão anterior do diploma".