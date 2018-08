Flor de Sal by Melides

A pouco mais de uma hora de Lisboa, Melides oferece-nos o que de melhor podemos ter na costa alentejana: boa praia e bom petisco. Sim, é mesmo isto que mais apetece no verão. Apanhar sol, comer e dormir é o plano perfeito para qualquer um, seja qual for o destino que escolha. Aqui tem a vantagem de ficar mesmo perto da praia, com uma vista fantástica, e tanto pode petiscar como optar por fazer uma refeição a sério. Não se esqueça que vale a pena provar as amêijoas e nada como dar uma vista de olhos especial pela carta de vinhos.

Trinca Espinhas

Mesmo que esteja apenas de passagem por Sines, não há como não fazer um desvio para parar naquele que é já um dos espaços mais conhecidos da costa alentejana. Fica na praia de São Torpes, tem uma esplanada com vista de mar que pede refeições muito demoradas e a comida convida a ficar e repetir. Pode sempre começar pelas amêijoas e aproveitar a viagem até à tão elogiada cataplana.

Mabi

Fica em Vila Nova de Milfontes e é um ponto de paragem obrigatório. Não tanto pela esplanada, mas pelos famosos croissants. Os que conhecem o espaço dizem que existem todos os motivos para ser já um local de culto nesta região. Também os gelados valem a pena. Fica no Largo de Santa Maria e aparece na maioria dos guias de turismo. Se é guloso, rapidamente vai ficar a saber a razão.

Cais da Estação

Este espaço em Sines era um armazém de mercadorias da estação de comboios. Foi recuperado e, apesar de manter o traço industrial da origem, é agora um espaço já muito diferente. O melhor de tudo é que não faltam petiscos feitos com peixe e marisco fresco desta região. Prepare-se porque rapidamente vai perceber o motivo para ser um espaço tão premiado.

Porto das Barcas

Decore esta localização: Estrada do Canal, Vila Nova de Milfontes. Vai querer usá-la e repetir a experiência. Além de poder aproveitar o melhor que se consegue fazer numa cozinha com peixe fresco, vai perceber que há motivos vários para a disputa de mesas da esplanada e espreguiçadeiras para um copo ao final do dia. Pode apenas provar umas gambas ou arriscar as imperdíveis feijoadas de búzios e ovas.

HS Hotel Milfontes Beach

Este hotel é o local ideal para perceber porque chamam “Princesa do Alentejo” à Costa Vicentina. Fica em frente à baía do rio Mira e é exatamente esta paisagem que conquista qualquer um. Se optar por escolher este espaço para ver o pôr-do-sol vai perceber que até pode tomar apenas um café. Chamam à vista o ex-líbris do hotel e o mais provável é que fique rendido.

A Barca - Traquitanas

A fama desta casa de madeira, com uma das esplanadas mais simpáticas da costa alentejana e com o mar no horizonte, foi construída com base na qualidade dos produtos. A Barca - Traquitanas é o local certo para relaxar, aproveitar umas horas de sol e saborear alguns petiscos como percebes, búzios, bruxas e navalheiras.

Praia Grande Caffe

O Praia Grande Caffe está situado na praia Grande, em Porto Covo, a primeira praia à entrada da aldeia. Oferece uma ementa variada de petiscos, saladas e tostas, para além de uma carta de cocktails que vai querer conhecer. Além da esplanada com vista para o mar, conta ainda com uma zona com espreguiçadeiras onde pode ficar até já se cansar de tão feliz.

Choupana

Na praia do Farol, o longo passadiço leva até este restaurante de madeira, aberto há muitos anos. Se quiser fazer uma refeição, tem a vantagem de ter sempre peixe fresco. Caso apenas queira petiscar, pode aproveitar para provar os camarões e as amêijoas. Praticamente por cima do mar, a esplanada deste espaço é o sítio ideal para relaxar. Aproveite aqui o fim das tardes de verão. Vale a pena.

O Sacas

Na Estrada da Barca, também na Zambujeira do Mar, tem a esplanada d’O Sacas. No fundo, é como um prémio para poder apreciar outros pratos da cozinha regional, também ela com forte influência marítima. A oferta de peixe e marisco é muito variada, mas vale a pena apostar nas navalheiras. Caso queira apenas aproveitar o final da tarde com amigos, pode deixar-se ficar a beber umas imperiais.