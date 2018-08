A edição da Vogue dos Estados Unidos, no próximo mês de setembro, será protagonizada pela artista norte-americana Beyoncé. A editora da revista, Anna Wintour, concedeu à cantora o total controlo da capa.

Com esta liberdade artística, Beyoncé contratou Tyler Mitchell que vai ser o autor da fotografia da capa que, em 126 anos de história da revista, faz com que pela primeira vez esta tenha autoria de um artista negro.

De acordo com o HuffPost, "a razão pela qual o profissional de 23 anos está a fotografar Beyoncé para a capa da Vogue é que Beyoncé usou o seu poder e e influência para lhe conseguir esse trabalho".

Beyoncé tomará todas as decisões relativas a fotografias, legendas que as acompanhem e toda a produção do que lhe diz respeito. A cantora já foi capa da revista três vezes.

A edição do mês de setembro é considerada a mais importante do ano, uma vez que marca o “regresso à moda”.